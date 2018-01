Para Meligeni, pegar Suécia é "presente de aniversário" O técnico e capitão da seleção brasileira na Copa Davis, Fernando Meligeni, completou 35 anos nesta quarta-feira, e considerou "belo presente de aniversário" o fato de a Suécia ter sido sorteada como adversária do Brasil no playoff do Grupo Mundial, que será disputado em setembro. O vencedor do confronto garante vaga na elite da competição em 2007. "Acho que estávamos merecendo jogar em casa, depois de um ano com tantos jogos fora", disse o treinador, que havia ido dormir tarde na noite anterior mas acordou cedo para acompanhar pela Internet o resultado do sorteio. Meligeni diz que a atual fase da Davis não tem confrontos fáceis e espera dificuldades para reconquistar uma vaga no Grupo Mundial, mas não hesita em afirmar que há boas chances de classificação. A Suécia, apesar de toda a tradição de Bjorn Borg, Stefan Edberg e Mats Wilander, atualmente amarga uma fase ruim. Seus melhores tenistas não estão em boa fase, nem mesmo sabem jogar bem em quadras de saibro, o piso a ser usado. Atualmente o melhor tenista da Suécia é Thomas Johansson, 20.º do ranking, que já foi campeão do Aberto da Austrália, mas numa quadra de saibro seu tênis tende a cair. A mesma situação vive Robin Soderling, número 61, enquanto o veterano Jonas Bjorkman, número 68 da ATP, revela-se hoje em dia mais forte nas duplas. Um dos perigos seria Joachin Johansson, tenista de um saque muito poderoso e jogo ofensivo, mas que está enfrentando problemas físicos. Em Florianópolis, alguns jogadores da equipe da Davis, como Flávio Saretta e Ricardo Mello, mostraram-se entusiasmados com a chance de jogar em casa. "Acho que já aprendi o bastante do que é jogar fora", disse Saretta, que estreou com vitória no Challenger de Santa Catarina ao vencer Lionel Noviski por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/4). Ricardo Mello passou para as quartas de final ao superar Victor Crivoli por 2 a 0 (7/6 e 6/3).