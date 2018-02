Para não errar, Dunga evita citar nomes À exceção do atacante Alexandre Pato, do Milan, os jogadores da seleção olímpica convocados para o amistoso contra os melhores do Campeonato Brasileiro, domingo, no Engenhão, são desconhecidos da maioria do público. ''''Só conheço Pato e Toró (do Flamengo)'''', disse o marinheiro Wilson Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele assistiu, ontem, ao segundo treino do Brasil na Granja Comary. O mesmo se estende aos próprios jogadores. Muitos atletas chegaram a Teresópolis sem conhecer os companheiros. O impasse foi quebrado logo na apresentação do grupo. ''''Jogador sabe se relacionar. Boleiro é boleiro. Isso não muda em lugar nenhum'''', afirmou o volante Wagner, do Cruzeiro. O meia Thiago Neves, do Fluminense, pouco conhecia os convocados pelo técnico Dunga e ainda teve de dividir o quarto com um ''''rival'''', o meia Toró, do Flamengo. ''''Há Fla-Flu até na Granja Comary. Mas ele é gente boa'''', destacou o atleta, que se envolveu recentemente numa confusão ao assinar contrato com Palmeiras e Fluminense. No coletivo de ontem à tarde, o técnico Dunga também foi econômico nas citações nominais, talvez com medo de cometer algum engano, e isso ficou evidente principalmente quando se dirigia aos reservas. O treino teve muitas entradas ríspidas e futebol de baixa qualidade. Resultado: 0 a 0. Não havia bola perdida. Tamanha vontade pode ser explicada pela alta concorrência: Dunga só poderá relacionar 18 jogadores para a Olimpíada de Pequim e três vagas já pertencem aos craques com mais de 23 anos, conforme permite o regulamento. Por isso, a garotada não quer perder tempo.