Para o squash, Pan será uma vitrine O squash não integra os 28 esportes olímpicos, mas consta da lista do programa das 35 competições disputadas no Pan-Americano. Assim, os Jogos de Santo Domingo são a chance que atletas como o paulista Ronivaldo Santos Conceição, o Roni, têm de representar o Brasil ? e ter alguma visibilidade ? em um torneio multiesportivo. Roni, que era flanelinha nas imediações de uma academia quando foi convidado a treinar com o paquistanês Tariq Kamal, se apaixonou pelo esporte, do qual é professor há 12 anos. Leia mais no Estadão