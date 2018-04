Para Tite, Adriano só por 10 minutos

SÃO PAULO - O preparador físico do Corinthians, Fábio Mahseredjian, garantiu na semana passada que Adriano tem condição física para atuar por até 40 minutos. Na prática, porém, não é o que acontece. O atacante entrou no fim do jogo contra o Atlético-PR, domingo, quando o time alvinegro vencia por 2 a 1 e faltavam pouco mais de dez minutos para o fim da partida.

Na última quarta-feira, contra o Ceará, o atacante nem sequer foi a campo: passou os 90 minutos no banco. Quando o treinador decidiu colocá-lo em campo, Ramírez abriu o placar e Tite, por opção tática, decidiu mandar outro atleta para o jogo: o zagueiro Wallace.

Foi a primeira viagem que Adriano fez com o elenco. E pela primeira vez também ele não entrou em campo após ser relacionado para uma partida.

Tite tem evitado ao máximo em suas entrevistas falar sobre quanto tempo Adriano aguenta jogar em bom nível. O técnico diz que o corpo humano não é máquina e é impossível prever que ele possa ficar em campo 30, 35 ou 40 minutos, como fala o preparador físico.

Mas fica claro que, para Tite, Adriano aguenta no máximo dez minutos. Especialmente em jogos complicados, como foram as vitórias sobre Atlético-PR e Ceará. Uma previsão mais otimista é de que Adriano tenha boa condição de jogo apenas contra o Figueirense, dia 27, e na última rodada, contra o Palmeiras, quando talvez tenha gás para jogar meio tempo.

POLÍTICA

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou nesta sexta mudanças no estatuto visando à eleição de fevereiro. Antes, a eleição era por proporcionalidade (entravam os mais votados). Agora é por chapa. É uma vitória da situação, em especial do presidente Andrés Sanchez, que poderá eleger seu sucessor (Mário Gobbi) e obter a maioria no Conselho.