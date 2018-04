Paradeda e Arndt pioram na classe 470 Os brasileiros Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt, com 70 pontos perdidos, perderam duas posições (da 6ª para a 8ª) na classificação geral da classe 470 do torneio olímpico de iatismo ao chegarem em 17º lugar na oitava regata, nesta quarta-feira. Os vencedores da prova foram os portugueses Álvaro Marinho e Miguel Nunes. Os ingleses Nick Rogers e Joe Glanfield mantiveram a liderança com 28 pontos perdidos.