Paraguai conquista 1ª medalha do país O Paraguai venceu o Iraque, nesta terça-feira, por 3 a 1, e se classificou para enfrentar a Argentina na final do futebol masculino na Olimpíada. Vencendo ou perdendo, o Paraguai assegurou a primeira medalha olímpica na história do país. Marcaram para o Paraguai José Cardozo, duas vezes e Fredy Bareiro. Razzaq Farhan descontou para os iraquianos.