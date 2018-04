Paraguai está na semifinal do futebol A seleção de futebol do Paraguai venceu a Coréia do Sul, neste sábado, por 3 a 2 e se classificou para a semifinal das Olimpíadas. A equipe sul-americana chegou a estar vencendo por três gols de diferença - Fredy Bareiro, aos 19 do primeiro e 26 do segundo, e José Cardozo, aos 16 do segundo. Os coreanos apertaram nos 15 minutos finais e diminuíram com Chun Soo Lee, aos 29 e 34 do segundo. O Paraguai enfrenta o Iraque. A outra semifinal reunirá Argentina e Itália.