Paraguai vence Itália e segue no futebol A seleção de futebol do Paraguai venceu, nesta quarta-feira, a Itália por 1 a 0. O jogo foi válido pelo Grupo B. O resultado foi suficiente para classificar os sul-americanos para as quartas-de-final do torneio olímpico. A Itália, mesmo com a derrota, também avançou, pois o Japão, seu adversário direto, perdeu para Gana por 1 a 0.