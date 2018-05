Paraná empata com Paysandu e praticamente se livra da queda na Série B Não era o resultado esperado, mas o empate por 1 a 1 com o Paysandu ficou de bom tamanho para o Paraná, que praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento. A partida realizada na noite desta terça-feira foi válida pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e aconteceu no Estádio da Curuzu.