Paraná joga e pode pôr pressão no Corinthians O Paraná tem duelo decisivo na luta contra o rebaixamento, diante do Botafogo, hoje, às 18h10, no Rio. Os paranaenses, se pelo menos empatarem, vão jogar o Corinthians na zona do rebaixamento. Os cariocas tentam contornar nova crise, após as críticas do atacante Dodô à diretoria alvinegra. No Recife, o Náutico, ameaçado, recebe o América-RN, já rebaixado. O time potiguar pode ajudar o Corinthians, se tirar pontos dos pernambucanos, mas negou qualquer ajuda financeira do time paulista. Em Porto Alegre, o Cruzeiro tenta derrotar o Internacional, às 18h10, para se manter entre os quatro times que vão à Libertadores em 2008. Com 57 pontos, os mineiros não podem tropeçar, sob pena de serem ultrapassados por Flamengo e Palmeiras. Para os gaúchos, a atração do jogo é o atacante Nilmar, que volta a vestir a camisa colorada, diante de sua torcida.