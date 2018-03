Paraná: Voltar à elite, o grande objetivo Nome: Paraná Clube Fundação: 19/12/1989 Presidente: Aurival Correia End: Av. Pres. Kennedy, 2377 - Curitiba (PR) Site: www.paranaclube.com.br Rebaixado no Brasileirão passado, eliminado na Copa do Brasil deste ano e fora das finais do Estadual 2008, o Paraná tenta se reerguer para voltar à elite do Nacional. Com um time modesto sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, o Tricolor promete ser uma das grandes forças da Série B do Campeonato Brasileiro e deverá lutar pelo acesso. O destaque da equipe é o meia Éverton. Habilidoso e rápido, costuma deixar seus companheiros na cara do gol, isso quando ele mesmo não deixa a sua marca. TÉCNICO: Paulo Bonamigo >títulos:Paranaense (2003) e Maranhense (2000) >último clube: Goiás ESTÁDIO: Durival de Britto Localização: Rua Eng. Rebouças, s/n - Curitiba (PR) Capacidade: 16.700 pessoas Inauguração oficial: 23/1/1947 Elenco GOLEIROS Fabiano Heves, Gabriel, Luiz Carlos e Thiago Rodrigues. ZAGUEIROS João Paulo, Luis Henrique, Nem, Douglas, Ricardo Ehle, Leonardo Dagostini e Daniel Marques LATERAIS André Luiz, Daniel Cruz, Araújo, Wellington Baroni e Anderson. MEIO-CAMPISTAS Beto, Goiano, Léo, Éverton, Cristian, Giuliano, Bruno Iotti e Joelson ATACANTES Jeff, Leonardo Silva, Massaro, Clênio, Fábio Luis, Rodrigo e Jonatas