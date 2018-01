Paranaense lidera a Volta de SC A sétima etapa da 16ª Volta Ciclística Internacional de Santa Catarina teve a vitória de Evandro Portela, na prova contra-relógio. O paranaense de 24 anos completou os 26 km entre Pomerode e Timbó em 31m08. Com o resultado, Portela lidera a competição, que prossegue nesta sexta-feira, com 77,6 km entre Pomerode e Joinville. O catarinense Márcio May é o vice-líder da Volta.