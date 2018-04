Paraolimpíada começa nesta sexta-feira Vital Severino Neto, o mineiro que comanda o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), é deficiente visual. Mas sua sensibilidade aguçada lhe diz: a história do movimento paraolímpico mundial reserva para os brasileiros um lugar especial em Atenas, berço dos Jogos e do físico perfeito. Desde a surpreendente campanha brasileira em Sydney/2000 - 22 medalhas, sendo 6 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze -, quando Severino ainda não chefiava o CPB, muita coisa mudou até esta sexta-feira, data da abertura oficial da Paraolimpíada de Atenas. A Lei Agnelo/Piva, de 2001, que repassa recursos das loterias da Caixa Econômica Federal para o movimento paraolímpico nacional (CPB e associações de deficientes) injetou recursos que, somados ao patrocínio buscado na iniciativa privada, deu à delegação brasileira a chance - e a visibilidade - de que ela tanto precisava. A Paraolimpíada, pela primeira vez, terá transmissões ao vivo das principais provas envolvendo brasileiros (SportTV). Os canais abertos, Globo inclusive, também mandaram equipes para cobrir o evento em Atenas. Com isso, Severino espera não apenas dar retorno aos patrocinadores e valorizar os atletas, como também - e principalmente - mudar a visão que a sociedade brasileira tem dos deficientes, gente que não está pedindo nada de graça e que tem muito a oferecer. "Os Jogos de Atenas, tenho certeza, mudarão a visão que o nosso País tem do deficiente físico. Queremos que nossos atletas sejam símbolos, que ajudem os deficientes que não são esportistas a exercer a cidadania plena como agentes da sociedade e não pacientes?, diz o presidente do CPB, que não compartilha, ou pelo menos não diz isso em público, com o otimismo generalizado na delegação, que confia na superação do número de medalhas obtido em Sydney. "Olha, para dizer bem a verdade, ficaremos satisfeitos se conseguirmos o mesmo sucesso de Sydney. Mas claro que queremos mais. Nossos atletas têm ótimas chances em natação, atletismo, futebol de 5, futebol de 7 e outras modalidades. E isso não é otimismo exagerado. São modalidades que têm apresentado resultados ao Comitê?, afirma Severino. Estes resultados a que se refere o presidente do CPB, no entanto, têm um custo para a entidade, que apenas na logística e na preparação da equipe para Atenas/2004 gastou algo em torno de R$ 1 milhão. Ele conta que esse valor certamente ficará maior no balanço final. Hoje, atletas paraolímpicos de ponta, como o nadador potiguar Clodoaldo da Silva, recebem bolsa por pertencerem à equipe paraolímpica nacional e ajuda de custo equivalente aos resultados que obtiverem. Um dinheiro que ajuda, e muito, para que alguns deles se profissionalizem e se dediquem apenas ao esporte, melhorando assim o desempenho.