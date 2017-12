Paraolimpíada do Brasil começa amanhã A abertura dos Jogos Paraolímpicos do Brasil, que serão realizados pela primeira vez, será nesta quinta-feira, às 19 horas, no ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. A competição é o último evento para obter índice para a Paraolimpíada de Atenas, em setembro. As provas começam na sexta-feira e vão até dia 13. Cerca de 500 atletas competirão em 15 modalidades: atletismo, basquete, ciclismo, futebol de 5, futebol de 7, goalball, levantamento de peso, hipismo, judô, natação, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, vela e vôlei.