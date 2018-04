Paraolimpíada: longo caminho a Pequim Os paraolímpicos do Brasil chegarão a Pequim, daqui a quatro anos, muito mais confiantes do que chegaram há duas semanas a Atenas para os Jogos Paraolímpicos. Se em Sydney a conta, embora boa, foi curta - 22 medalhas, seis de ouro, 10 de prata e 6 de bronze - em Atenas o resultado foi surpreendente. Foram 33 medalhas (a última, de ouro, foi conquistada nesta terça-feira pelos rapazes do futebol de 5 para cegos contra a Argentina), sendo 14 de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. Ficou em décimo-quarto na classificação geral, atrás apenas de Canadá e EUA nas Américas. Levará na bagagem, também, o maior fenômeno do paraolimpismo brasileiro, o nadador potiguar Clodoado Francisco da Silva. Ele ganhou seis medalhas de ouro (sendo 5 em provas individuais e uma no revezamento 4x50 medley) e uma de prata no revezamento 4x50 livre. Mais: "Clodoágua" bateu cinco recordes mundiais e seis paraolímpicos. O bom desempenho, no entanto, não é garantia de boa vida até Pequim. Assim que a chama paraolímpica se apagou, na noite desta terça, no Estádio de Atenas, a verdadeira maratona dos paraaltetas começou. Os contratos de patrocínio e as ajudas de custo para a equipe e para os medalhistas terminaram junto com os Jogos e o futuro é incerto. Além do que, no começo do ano que vem, há eleições para a presidência do Comitê Paraolímpico e muita coisa pode mudar. Vital Severino Neto, o atual presidente, lutará pela reeleição e levará como grande cacife o feixe de medalhas de Atenas. A reeleição, porém, não está ganha. A oposição trabalha nos bastidores e o colégio é pequeno: apenas 4 votos de associações com credenciamento internacional. Vital evita falar de política. "Agora, quero é celebrar o resultado. Depois, falaremos sobre sucessão. Nosso objetivo era, no mínimo, igualar Sydney. Fizemos mais, muito mais. Ganhamos 50% mais ouro. Só temos motivo para felicidade", disse Vital. Segundo ele, com a exposição dos Jogos de Atenas na mídia, com competições transmitidas ao vivo pela tevê, paradigmas foram quebrados e novos patrocinadores poderão chegar. "Hoje, os deficientes do Brasil são sinônimos de eficiência. Acabou, felizmente, aquele período negro. Algumas empresas evitavam ligar a sua imagem aos paraolímpicos", explicou o presidente do CPD, que nesta Paraolimpíada teve como patrocinadores principais as Loterias da Caixa e o cartão Visa. O desempenho técnico dos brasileiros nas Paraolimpíadas foi, realmente, notável. Mas o caminho ainda é longo. Exceção feita ao ouro do futebol de 5 para cegos e futebol de 7, as demais medalhas foram conquistadas pela natação, atletismo e judô, ou seja: as mesmas que venceram em Sydney. Será preciso um trabalho forte na base para abrir so leque. "Isso só conseguiremos com mais recursos e estímulo não apenas do governo, mas da iniciativa privada, também", disse Vital. Os paraolímpicos chegam ao Brasil nesta sexta-feira e esperam, ao contrário da indiferença nas outras chegadas, uma recepção de heróis.