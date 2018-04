Paraolimpíada registra casos de doping Os levantadores de peso Goundouz Ismayilov e Sara Abbasova, do Azerbaijão, foram flagrados em controle antidoping prévio realizado durante os Jogos Paraolímpicos de Atenas, informou nesta quarta-feira o Comitê Internacional Paraolímpico (CIP). Eles iriam participar das categorias 90 e 82,5 quilos, respectivamente. Ismayilov, de 31 anos, deu positivo para a substância estanozolol e Abbasova, de 28 anos, para nandrolona. Ambos são reincidentes e serão banidos do esporte. Esses são os primeiros casos de doping desde o início dos Jogos, após 335 controles efetuados. Nos Jogos de Sydney, 11 paratletas foram flagrados no exame, sendo 10 no levantamento de peso e 1 no atletismo.