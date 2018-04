Paraolimpíada tem 3º caso de doping Depois do doping de dois levantadores de peso do Azerbaijão, Gunduz Ismayilov e Sara Abbasova, o Comitê Paraolímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira o caso do judoca cubano Sergio Arturo Pérez, medalha de ouro na categoria até 60 quilos. Ele deu positivo para a substância prednisolona, presente em antiinflamatórios, após análise de sua urina. Mas ao contrário dos primeiros infratores, banidos do esporte, Pérez apenas vai perder a medalha e receberá uma advertência por escrito, uma vez que o CPI entende que a droga não melhora o rendimento de um judoca. A medalha de ouro vai para o japonês Makoto Hirose.