Paraolimpíada: treino forte em Atenas A três dias do início dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, os representantes brasileiros estão treinando forte. Um deles é o tenista Maurício Pommê, que começa a disputa no domingo. ?Foi bom ter chegado antes para ir entrando no clima olímpico?, afirmou o atleta, que compete de cadeira de rodas. ?Já tivemos a oportunidade de treinar na quadra central do complexo. É demais, tudo muito grandioso.? Pommê é o atual número 59 do ranking mundial. O Brasil também estará representado no tênis por Carlos Jordan. Ambos competirão nas chaves de simples e duplas. O técnico da equipe é Eduardo Eche, o mesmo de Pommê. A delegação brasileira terá 91 atletas no total. Nos últimos Jogos, em Sydney/2000, foram 22 medalhas brasileiras ? seis de ouro, dez de prata e outras seis de bronze. Foi o melhor resultado brasileiro desde 1988, quando os Jogos Paraolímpicos passaram a ser disputados na mesma cidade que abriga a Olimpíada. Com 21 atletas, a natação é uma das modalidades com grandes chances de ajudar o Brasil a superar esse recorde. Dentre os destaques da delegação do Brasil está Fabiana Sugimori, de 23 anos, atleta de Campinas. ?Comecei a nadar com três anos e meio e a competir em 1993. Nunca imaginava chegar até aonde cheguei. As coisas foram acontecendo?, contou a atleta, deficiente visual, especialista em provas de velocidade como os 50 e os 100 metros livre, mas que nada também os 200 metros medley e os 100 metros peito. Fabiana foi ouro nos 50 metros livre na Paraolimpíada de Sydney/2000 e em 2002 conquistou duas medalhas de ouro (50 e 100 metros livre) no Mundial de Mar del Plata. Só de Jogos Pan-Americanos ela tem mais de dez medalhas de ouro. A nadadora está otimista para os Jogos de Atenas: ?Temos evoluído e os brasileiros têm condições, sim, de brigar de igual para igual com o pessoal de fora. Da natação, fomos para Atlanta/96 com 11 atletas, pulamos para 16 em Sydney/2000 e agora em Atenas temos 21 atletas. É sinal de que estamos evoluindo.?