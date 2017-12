Paraolímpico: recorde na etapa carioca A terceira etapa do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico de Atletismo e Natação reunirá cerca de 450 atletas de todo o país no Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de agosto. O objetivo do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), que registrou recorde de atletas inscritos, é repetir o sucesso das duas primeiras etapas do Circuito, realizadas em Minas Gerais e Pernambuco, em junho e julho deste ano. Além de contar com talentos de várias partes do país, entre eles os brasileiros do atletismo e da natação que defenderam o Brasil nos Jogos Paraolímpicos de Atenas, em 2004, o Circuito terá a presença de dois competidores estrangeiros, medalhistas da Grécia: o norte-americano Royal Mitchell e Elliot Mujaji, do Zimbábue, no Super Desafio Loterias Caixa. Nas Paraolimpíadas de Atenas, o gaúcho André Garcia venceu os 200m rasos, na categoria T13 (baixa visão), enquanto Royal Mitchell conquistou o ouro nos 100m, na mesma categoria. A idéia do desafio é realizar um tira-teima em uma distância intermediária, de 150 metros, criada especificamente para este evento, para determinar quem é o velocista deficiente visual mais rápido do mundo, revivendo o desafio Michael Johnson (EUA) x Donovan Bailey (CAN), realizado após os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. O outro grande desafio será realizado entre o brasiliense Antônio Delfino e Elliot Mujaji, do Zimbábue. Nos Jogos Paraolímpicos de Atenas, Delfino venceu os 200m e os 400m rasos na categoria T46 (para atletas com comprometimento ou amputação de parte dos membros superiores), porém queimou a largada da prova dos 100m, vencida por Elliot Mujaji. Assim, com um confronto nos 100 metros rasos, será possível descobrir se Delfino teria vencido sua terceira prova em Atenas, caso não tivesse sido desclassificado. A competição terá ainda a presença de talentos de várias partes do país, como o carioca André Brasil, de 21 anos, a mais nova descoberta da natação paraolímpica brasileira. Nas duas primeiras etapas do Circuito, André bateu o recorde mundial nos 50m livre e 100m borboleta. Com uma pequena seqüela de poliomielite na perna esquerda, André, nadador profissional desde a infância, descobriu, vendo os Jogos Paraolímpicos de Atenas que poderia tentar a carreira como atleta paraolímpico. Outros destaques são o fenômeno potiguar Clodoaldo Silva, com seis ouros e uma prata conquistados em Atenas, a pernambucana Roseane Ferreira dos Santos, a Rosinha, recordista mundial do lançamento de disco na Grécia, além do carioca Felipe de Souza, de apenas 19 anos, recorde brasileiro nos 100m rasos, com 11s78, na primeira etapa do Circuito Brasil Paraolímpico. O Circuito, que tem o patrocínio das Loterias Caixa, está sendo disputado em seis etapas, com a participação de atletas de todo o país. Além do Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo receberão as próximas fases do Circuito.