Paraolímpico: Zezé é bronze nos 400m Maria José Ferreira Alves, a Zezé, foi bronze nesta quarta-feira nos 400 m do Aberto Europeu de Atletismo Paraolímpico, na Finlândia, com 1min08s35. A francesa Assia El? Hannouni (57s91) foi ouro. O País já tem 9 medalhas, 4 de ouro. Nesta quinta, Antônio Delfino está na final dos 400 m e Roseane Santos, campeã paraolímpica em Atenas, no arremesso do disco.