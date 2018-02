Paraolímpicos começam a receber prêmios O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) começou, enfim, a pagar os prêmios em dinheiro aos atletas do País que ganharam medalhas nos Jogos de Atenas, em setembro passado. Segundo a entidade, já foram depositados R$ 283.000,00 nas contas dos medalhistas, do total de R$ 446.500,00 previsto - a data do pagamento restante não foi divulgada. Em Atenas/2004, o Brasil teve a sua melhor performance na história dos Jogos Paraolímpicos. Ao todo, foram 33 medalhas conquistadas, sendo 14 de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. Além disso, o País levou a maior delegação até então, com 98 atletas, em 13 modalidades diferentes. Para motivar os atletas, a CPB prometeu um prêmio em dinheiro para quem ganhasse medalha em Atenas. Mas, sem recurso, só conseguiu começar a pagar agora. A seleção de Futebol de 7, por exemplo, já recebeu o valor integral pela prata conquistada - R$ 4.500,00 para cada jogador. Outro grupo que já recebeu todo o prêmio foi a seleção de Futebol de 5, que levou ouro em Atenas - R$ 7.500,00 para cada jogador. Os atletas da natação, judô e atletismo também receberam pelo menos parte do dinheiro prometido. Grande destaque do Brasil em Atenas, o nadador Clodoaldo Silva receberá o maior prêmio individual. Pelas 6 medalhas de ouro e mais 1 de prata, ele irá ganhar R$ 75 mil, dos quais apenas R$ 8 mil foram pagos nessa primeira remessa.