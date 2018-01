Paraolímpicos: presidente é reeleito A Assembléia Geral Extraordinária de Eleição do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) elegeu sábado a nova diretoria executiva com mandato até 2009. Vital Severino Neto, presidente do CPB desde 2001, foi reeleito. O vice-presidente administrativo será Francisco de Assis Avelino e o vice-presidente financeiro será Sérgio Gatto. Além disso, foram eleitos os novos membros do Conselho Fiscal da entidade.