Paraolímpicos tentam aproveitar momento A Paraolimpíada de Atenas está no meio. Vai até a próxima terça-feira, mas quem já ganhou medalha sabe: é a hora de capitalizar o sucesso e tentar melhorar as coisas. Afinal, daqui a pouco os holofotes vão se apagar e virão os próximos duros quatro anos do ciclo olímpico de Pequim. Nesta terça-feira, Ádria dos Santos (ouro nos 100 metros rasos), André Andrade (ouro nos 200 metros rasos), Daniele da Silva (bronze no judô), Antônio Tenório e Eduardo Paes (amnbos ouro no judô) tinham um discurso ensaiado. Falavam da alegria da conquista, mas lembravam que a batalha está apenas no começo. "Que isso (a atenção da mídia, o apoio prometido) não fique só aqui. Nosso movimento precisa de muito mais. Precisamos de ajuda para a próxima Olimpíada e para o Pan-Americano", disse Ádria, a estrela da equipe brasileira que está em Atenas. A exposição a que têm sido submetidos os campeõpes paraolímpicos é inédita. Pela primeira vez na história do movimento, os principais jornais e emissoras de televisão têm representantes cobrindo os Jogos. Isso mexe com os atletas. "Antes, a gente ganhava medalhas, ficava muito feliz, chegava ao Brasil e notava que ninguém sabia de nada. Era muito triste. Hoje não. Minha filha me viu ganhar o ouro paraolímpico, isso foi emocionante para ela e para mim. O reconhecimento é tudo para nós, mas precisamos de mais apoio para poder treinar", contou Ádria. Os atletas paraolímpicos brasileiros sobrevivem hoje graças aos recursos que são repassados a eles pelo Comitê Paraolímpico, que, por sua vez, os recebe via Lei Agnello/Piva, que repassa dinheiro das loterias da Caixa. A ajuda de custo é fixa e cresce à medida em que os resultados acontecem. Quem pertence à equipe paraolímpica e tenha medalha de ouro, por exemplo, recebe algo em torno de R$ 4.500,00/mês. Um bom dinheiro, principalmente para gente como o medalhista de ouro e recordista da natação Clodoaldo Silva, que, antes de se profissionalizar, tinha de se virar com o salário mínimo de auxiliar de escritório.