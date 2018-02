Parceria obscura, início da queda

O Corinthians chegou ontem ao fundo do poço, mas não pode reclamar. A queda que levou o time para a Segunda Divisão foi mais do que anunciada. Conseqüência do salto no escuro que acabou dando ao ser enfiado, pelos cartolas que detinham seu comando, em uma associação pra lá de suspeita, e de desmandos administrativos ocorridos no clube. Decisões equivocadas tomadas especificamente em relação ao futebol, tanto em tempos de bonança na relação com a MSI como em épocas em que a parceira "perdeu influência", contribuíram para a derrocada. O rebaixamento consumado apenas na última rodada deste Brasileiro estava desenhado faz algum tempo. Não surpreendeu o fato de um grupo formado, em sua grande maioria, por jogadores de talento no mínimo duvidoso não conseguir salvar a equipe. Mas o Corinthians chegou ao fim de 2007 com um time digno do "faz-me-rir"'''' dos anos 60, porque a dívida que ficou da relação com a MSI - terminada na prática, mas ainda não oficialmente -, beirando os R$ 100 milhões, não lhe permitiu coisa melhor. Dois anos atrás, era ínfimo o número de corintianos que vislumbravam a possibilidade de o clube estar na situação em que se encontra. A MSI - chegou em novembro de 2004 - investia dinheiro a rodo, montou um esquadrão, com os argentinos Tevez e Mascherano, Carlos Alberto, Roger, Fábio Costa, Nilmar, entre outros, e o time foi campeão brasileiro. Um título ganho na "mão grande"'''', considerou o então presidente Alberto Dualib, pelo que se pôde entender de uma conversa telefônica sua gravada pela Polícia Federal. Talvez não tenha sido assim, mas se o juiz mineiro Márcio Rezende de Freitas não tivesse ignorado um dos mais claros pênaltis da década num Corinthians x Internacional no Pacaembu, o desfecho do campeonato poderia ter sido outro. E certamente seria se duas partidas do time de Parque São Jorge não tivessem sido remarcadas por conta do escândalo de arbitragem - o então juiz Edílson Pereira de Carvalho manipulou resultados. Assim, jogos contra Santos e São Paulo que o Corinthians perdera foram anulados. Disputados novamente, o Corinthians venceu um e empatou outro e obteve quatro pontos fundamentais para que viesse a se tornar campeão. Eram tempos áureos. Todos só queriam saber de comemorar. Kia Joorabchian, o homem da MSI no clube, era tratado como popstar. Dava autógrafos, festas. Dualib e seus aliados só faziam sorrir. Ninguém parecia se importar com as investigações da PF e do Ministério Público sobre a parceria. INÍCIO DO FIM O ano de 2006 chegou e com ele problemas na parceria. Dualib e Kia se desentenderam. Boris Berezovski, o homem por trás da MSI, percebeu que seus planos de se instalar no Brasil para daqui tocar seus negócios pra lá de suspeitos iriam dar em nada. Aí a fonte secou. O dinheiro para manter (e reforçar) o esquadrão parou de entrar. Começava o declínio. O time se deu mal no Paulista e na Libertadores - foi eliminado nas oitavas-de-final pelo River Plate, em pleno Pacaembu, jogo marcado pela batalha entre a PM e torcedores inconformados com a desclassificação. Os cartolas não se entendiam, o clima entre os jogadores, que nunca foi lá essas coisas, ficou pior e os técnicos se sucediam. Só no primeiro semestre do ano passado foram três: Antonio Lopes, Adhemar Braga e Geninho. Mas foi com Leão, que chegou em 14 de agosto de 2006, que o Corinthians mudaria de vez. A equipe estava ameaçada pelo rebaixamento no Brasileiro e ele foi contratado por imposição de Alberto Dualib. O técnico, que não gosta de argentinos, chegou com carta branca e foi logo encrencando com a maior estrela da companhia, Tevez. Depôs o argentino do posto de capitão sob o argumento de que ninguém entendia o que ele falava. Deu ?gelo? em Mascherano e Sebá também. Quase saiu no braço com Carlos Alberto, que foi afastado... A MSI aproveitou a deixa para começar a retirada de seus jogadores do Corinthians. Leão salvou o Corinthians, como vive dizendo. Mas não deixou pedra sobre pedra. O ano de 2007 chegou com a relação entre clube e parceiro praticamente insustentável e PF e MP no pé de Kia e Dualib e cia - acabariam indiciados por crimes de lavagem de divisas, formação de quadrilha, sonegação fiscal, entre outros. E o time acabaria por sucumbir a todos esses desmandos. No campo, Leão, que havia chutado os craques, pediu (e recebeu) jogadores de baixíssimo nível técnico, como os laterais Wellington e Marcos Tamandaré, o zagueiro Gustavo e o volante Daniel. Não dava mesmo para o Corinthians ir muito longe. Com a equipe em 9º lugar no Estadual, Leão foi demitido - saiu dizendo que foi o trabalho mais difícil de sua vida - e até hoje reclama ter levado calote de R$ 1,3 milhão. A maioria dos jogadores que indicou também já foi embora. Mas os que chegaram para substituí-los também não eram muito melhores. Sem dinheiro, o Corinhians optou por contratar jovens atletas de equipes menores, como Ponte Preta e Bragantino, semifinalista do Paulista. Pode-se dizer até que virou filial do Bragantino (trouxe Felipe, o único que de fato vingou, Everton Santos, Moradei, Zelão..), quando normalmente é a equipe pequena que se torna filial da grande. Talvez isso explique a agonia constante no campeonato e a conseqüente queda. Sob o comando de Paulo Cesar Carpegiani, que preferiu escorar-se em um esquema defensivo, o Corinthians ainda se manteve em posições intermediárias. Mas, depois, com o inexperiente (como o grupo de jogadores) José Augusto e com Nelsinho, que jamais encontrou a maneira ideal de o time atuar, o desastre tornou-se inevitável. PRINCIPAIS ARTILHEIROS 20 gols: Josiel (Paraná) 19 gols: Acosta (Náutico) 15 gols: Kléber Pereira (Santos) 14 gols: Dodô (Botafogo) e Leandro Amaral (Vasco) 13 gols: Paulo Baier (Goiás) e Carlinhos Bala (Sport) 12 gols: André Lima (Botafogo); Finazzi (Corinthians) e Thiago Neves (Fluminense) 11 gols: Roni (Cruzeiro) 10 gols: Juninho (Botafogo); Alecsandro (Cruzeiro); Chicão (Figueirense) e Pedrinho (Santos) 9 gols: Éder Luis (Atlético-MG); Alex Mineiro (Atlético-PR); Lúcio Flávio (Botafogo); Guilherme (Cruzeiro); Tuta (Grêmio); Caio (Palmeiras) e Da Silva (Sport) 8 gols: Somália (Fluminense); Diego Souza (Grêmio); Adriano e Fernandão (Internacional) e Felipe (Náutico) e Alan Kardec (Vasco)