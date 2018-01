Paris aposta na ecologia por Olimpíada A candidatura de Paris para ser a sede da Olimpíada de 2012 terá apelo ecológico para convencer os integrantes da comissão de avaliação do Comitê Olímpico Internacional, que visitará a capital francesa em março. Paris iniciará uma campanha pelos "primeiros Jogos neutros", sem emissão de gases na atmosfera. Propõe o uso de energias alternativas, não poluentes, nos equipamentos olímpicos, e estimulará o uso da bicicleta para deslocamentos. Paris compete com Madrid, Londres, Nova York e Moscou - a escolha será em 6 de julho, em Cingapura. Na rodada do futebol francês, neste fim de semana, jogadores usaram camisetas de apoio a Paris.