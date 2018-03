Paris apresenta candidatura para os Jogos O prefeito Bertrand Delanoe, deverá apresentar no dia 21 deste mês, de forma oficial, a candidatura da cidade de Paris para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Segundo informa o diário La Parisien desta quarta-feira, os organizadores pretendem inovar e uma das principais atrações seria a disputa dos torneios de vôlei de praia aos pés da Torre Eifel. Outra novidade seria a instalação da vila olímpica no centro da cidade. Paris espera com isso, evitar o fracasso da candidatura para os Jogos de 2008, quando perdeu para Pequim. Paris deverá concorrer com as cidades de Nova York, Madri, Leipzig (Alemanha) e Havana. Também anunciaram interesse em sediar os jogos, as cidades de Londres e Moscou, além de Rio de Janeiro ou São Paulo. O processo de inscrição termina no dia 15 de julho e a escolha será feita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em julho de 2005.