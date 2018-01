Paris descarta candidatura para 2016 O prefeito de Paris, Bertrand Delanoe, descartou nesta terça-feira que a capital da França será candidata à sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, o político ofereceu seu apoio para alguma eventual candidatura da América do Sul ou da África. ?Não temos intenção para 2016 e posso apoiar alguma cidade sul-americana ou africana. Farei isso com prazer?, disse. Na semana passada, Paris perdeu, pela segunda vez seguida, a chance de ser sede das Olimpíadas para Londres. A capital inglesa venceu na votação final por 54 a 50 entre os membros do COI (Comitê Olímpico Internacional). Em 2001, a cidade francesa havia perdido a eleição para os Jogos de 2008 para Pequim, na China. Mais uma vez, Delanoe fez acusações contra os organizadores da candidatura de Londres, que teriam jogado sujo para conseguir a vitória. ?Disse que as regras impostas pelo COI para as apresentações e promoção da candidatura não foram respeitadas por Londres. Continuo insistindo com isso?, afirmou.