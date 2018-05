Paris promete baixo custo e infraestrutura já existente para receber Olimpíada

A maior parte das estruturas são famosas. A candidatura francesa pretende sediar os jogos de futebol no Parque dos Príncipes, as competições de atletismo no Stade de France, o tênis no complexo de Roland Garros, além de utilizar locais turísticos para receber disputas de ciclismo, por exemplo. Há ainda equipamentos como o Palácio de Bercy, que pode receber diferentes modalidades, como hóquei e basquete.

As autoridades estimam que mais de 70% da infraestrutura já está pronta para o grande evento - equipamentos provisórios completariam o 25% restante. Assim, os maiores investimentos da candidatura recairia na construção de um centro aquático, perto do Stade de France, de uma arena indoor, próximo a Bercy, de uma Vila Olímpica e do centro de mídia.

A expectativa é de que o orçamento com infraestrutura alcance 3 bilhões de euros (cerca de R$ 13,5 bilhões), com outros 3,2 bilhões de euros em custos operacionais. "Nossas instituições vêm trabalhando junto há alguns meses. Tenham certeza de que a candidatura de Paris tem a força e o compromisso de todo o país, seu governo e seu povo", afirmou o primeiro-ministro francês, Manuel Valls.

Valls apresentou a candidatura em grande evento realizado nesta quarta, na Filarmônica de Paris, na companhia de 300 atletas e autoridades locais e nacionais. Além da candidatura da capital francesa, o Comitê Olímpico Internacional confirmou nesta quarta as inscrições de Los Angeles (EUA), Roma (Itália) e Budapeste (Hungria).