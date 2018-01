Paris teme greve na visita do COI Os sindicatos franceses estão firmes quanto à convocação de greve para o dia 10 de março. Negam-se a mudar a data como sugerido pelos organizadores da candidatura de Paris à Olimpíada de 2012. Eles temem que a cidade esteja paralisada pelo movimento social durante a visita dos inspetores do Comitê Olímpico Internacional à capital, de 9 a 13 de março. Paris compete com Londres, Madri, Moscou e Nova York.