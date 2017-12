Parisi surpreende e vai para Atenas Hugo Parisi foi o destaque do Grand Prix de Saltos Ornamentais, em Roma. O brasileiro fez 431,76 pontos na prova de plataforma e, na última hora, ficou com a segunda vaga olímpica na modalidade. Parisi tinha índice olímpico, mas havia somado menos pontos nas seletivas que Cassius Duran e Ubirajara Barbosa. Os pontos do Grand Prix fizeram que o saltador superasse Ubirajara na pontuação.