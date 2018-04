Parker lidera Spurs em vitória sobre Atlanta Tony Parker marcou 31 pontos e fez nove assistências para levar o atual campeão da NBA, San Antonio Spurs, à vitória por 95 a 83 sobre o Atlanta Hawks, na terça-feira. Manu Ginóbili acrescentou 19 pontos para o Spurs, mas o próprio argentino campeão olímpico reconheceu que Parker foi a diferença entre os dois times. "Ele foi para a cesta e fez jogadas que somente ele é capaz de fazer", disse Ginóbili. "O Atlanta estava preocupado com nossos arremessos do perímetro, então isso abriu espaço para ele. Ele é tão rápido que fica difícil contê-lo. Ele foi a nossa diferença." Joe Johnson liderou o Atlanta com 20 pontos e Marvin Williams marcou 16. Em outra partida da rodada, o Dallas Mavericks recuperou-se de uma desvantagem de 24 pontos e venceu o Toronto Raptors por 105 a 99. Dirk Nowitzki fez 32 pontos pela equipe, seu recorde na temporada, incluindo quatro cestas de três pontos nos últimos dois minutos do terceiro quarto, colocando o Dallas na frente. Chris Bosh marcou 31 pontos pelo Toronto. Veja os resultados da NBA no domingo: Washington Wizards 116 x 101 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 95 x 83 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 111 x 107 Cleveland Cavaliers LA Lakers 134 x 114 Indiana Pacers Golden State Warriors 108 x 82 NY Knicks Dallas Mavericks 105 x 99 Toronto Raptors Denver Nuggets 112 x 91 Chicago Bulls Phoenix Suns 100 x 98 Sacramento Kings