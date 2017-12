Parlamento apóia candidatura de Roma a Jogos de 2016 O Parlamento italiano aprovou nesta quarta-feira uma moção de apoio à candidatura da capital do país, Roma, a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Foram 245 votos favoráveis, duas abstenções e 13 votos contrários, todos de políticos da Lega Norte, partido de extrema-direita que fazia parte da coalizão de governo do ex-premiê Silvio Berlusconi. Segundo o texto, o governo do premiê Romano Prodi deve providenciar para que a candidatura seja "sustentável e competitiva". O interesse de Roma em receber a Olimpíada de 2016 foi anunciado no início deste mês pela ministra de Políticas Juvenis e Atividades Esportivas, Giovanna Melandri. "É uma candidatura difícil, mas não impossível", lembrou a ministra, citando que há 17 potencias concorrentes - entre elas, Madri, Tóquio e o Rio. "Estamos satisfeitos, porque começam a se reunir as condições necessárias para consolidar nossa candidatura", afirmou o prefeiro da cidade, Walter Veltroni. O governo acredita que o bom andamento dos Jogos de Inverno de Turim, em fevereiro deste ano, mostra que a Itália tem capacidade para organizar o evento pela segunda vez - Roma recebeu os Jogos de 1960.