Parque Aquático para Olimpíadas de Pequim já está pronto O Parque Aquático de Shunyi, onde serão disputadas 32 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, será a primeira das instalações esportivas a ficar totalmente pronta e ser inaugurada, embora já esteja apta para as competições de remo. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo membro do Departamento de Administração Olímpica Zhang Xiangdong durante uma visita guiada, na qual explicou as características da moderna instalação, que será plenamente testada entre os dias 8 e 11 de agosto, durante o Mundial de Remo Júnior. Zhang não revelou a origem dos 2 mil metros cúbicos de água, mas explicou que o canal mede 3 mil metros de comprimento, 900 de largura e ocupa uma superfície de 1,62 quilômetros quadrados. As provas de canoa e caiaque, que representam 10% das medalhas dos Jogos, serão disputadas no complexo, que contará com 530 mil metros quadrados de zonas verdes, a metade deles já plantados. Antes da visita guiada, o porta-voz e engenheiro geral do departamento de direção das obras para 2008, Wu Jingjun, explicou que as construções estão muito avançadas e que todos os estádios serão construídos nos prazos previstos. O Estádio Olímpico, conhecido como ´O Ninho´, é o único que sofre com um pequeno atraso, pois tinha a conclusão inicialmente prevista para o fim de 2007, mas só ficará pronto em março de 2008, um mês antes da inauguração. "Convidamos especialistas, jogadores e treinadores chineses para que venham ver as instalações e para consultar com eles aspectos tecnológicos e escutar seus conselhos", afirmou Wu, ao dizer que espera que todas as instalações sejam de primeiro nível, como foi prometido por Pequim. Wu contou que a cidade está tomando medidas para evitar que as obras produzam muita poeira no ambiente da cidade, e voltou a assegurar que o Comitê Organizador de Pequim 2008 fará o necessário para assegurar que os mais de 30 mil trabalhadores imigrantes envolvidos nas obras recebam os salários no devido tempo.