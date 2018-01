Parque do Ibirapuera recebe a 2ª edição da 'Inclusão a Toda Prova'

O Parque do Ibirapuera recebe neste domingo a segunda edição da 'Inclusão a Toda a Prova - Corrida e Caminhada'. Com largada marcada para as 7h30, a prova conta com 18 mil inscritos e já é considerada maiores corridas de rua da cidade de São Paulo.

Realizada no dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a iniciativa do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural tem duas opções de percurso, uma de 10 quilômetros, para corrida, e outra de 6,1 quilômetros.

"As corridas do Instituto Olga Kos já fazem parte do calendário paulistano e essa grande participação de atletas é motivo de orgulho. Na comparação com a prova do ano passado registramos um crescimento impressionante de 50% no número de participantes", afirma Wolf Kos, presidente do IOK.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fundado em 2007, o IOK desenvolve projetos artísticos e esportivos voltados para a inclusão de quase 3.500 deficientes intelectuais, como com autismo ou síndrome de Down. Também são atendidas pessoas sem deficiência, mas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e moram em regiões próximas aos locais onde oficinas são realizadas.

"Eu considero a caminhada uma forma de integração entre pessoas com deficiência e as pessoas que não as têm. A prova também é importante para as crianças em situação de vulnerabilidade social, que também são assistidas pelo IOK e vão poder partilhar de um momento tão especial", conta a professora Gabriela Wagner, que fará a caminhada junto com sua filha Laura, de 9 anos, e outras pessoas assistidas pela Instituição Beneficente Nosso Lar, onde o IOK aplica seus projetos. "A Laura já recebeu o kit com a camiseta da prova e está sendo bastante difícil conter a ansiedade", conta.

SERVIÇO

Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº, no bairro do Ibirapuera,

Local da largada: Em frente ao Obelisco do Ibirapuera