Parrela é o desfalque do GP Brasil A festa do atletismo brasileiro começa nesta quinta-feira no Rio, com a 21ª edição do GP Brasil, no Complexo Esportivo Célio de Barros, no Maracanã, mas um dos principais destaques da modalidade não estará presente: Sanderlei Claro Parrela, do São Raimundo-AM. Desde o ano passado, uma contusão no tornozelo esquerdo e algumas distensões musculares, a mais recente no abdome, impediram que ele competisse e obtivesse resultados expressivos. "Ele está no Rio somente para fazer exames médicos. Depois, vai para São Paulo realizar uma nova bateria de exames", explicou sua mulher, Gilvaneide Parrela, também do São Raimundo, que vai participar nesta quinta-feira da disputa de 100 metros com barreiras. "Nessa hora, precisamos ser fortes. Principalmente, eu que preciso segurar a barra em casa e seguir treinando." Durante a tarde desta quarta-feira, Parrela, treinado por um dos principais técnicos brasileiros, Luiz Alberto Oliveira, foi submetido a exames clínicos. O atleta, de 27 anos, teve como um de seus melhores resultados a medalha de prata no Mundial de Sevilha, em 1999, nos 400m rasos. Com ele, o revezamento brasileiro dos 4x100m rasos também passou a conseguir marcas expressivas, como o recorde sul-americano. Companheiro de equipe de Parrela, Hudson Santos de Souza, o principal competidor do País na prova de 1500m rasos, estabelecendo vários recordes sul-americanos, resolveu inovar e participar também da prova de 5.000m rasos. O atleta disse ter conversado com seu técnico, Oliveira, antes de tomar a decisão. "Vai ser uma nova experiência e também vou poder ajudar mais a minha equipe na marcação de pontos", disse Hudson. "Ainda não sei se passarei a competir definitivamente nos 5.000m, porque teria de mudar toda a minha programação de treinos. Teria que intensificá-los ainda mais." O GP Brasil de Atletismo é considerado a principal prova nacional da categoria e vai reunir cerca de 95 equipes e 700 atletas até domingo. As disputas mais aguardadas desta quinta-feira são os 100m rasos feminino e masculino. Os melhores velocistas brasileiros estarão na disputa, como André Domingos, Claudinei Quirino e Vicente Lenílson, todos medalhistas de bronze no revezamento 4x100m rasos, na Olimpíada de Sydney, em 2000. "Estou prometendo uma surpresa para a prova. Vocês podem aguardar o meu tempo", disse Lenílson.