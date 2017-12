Parte da delegação do Grêmio chega a Dubai para a disputa do Mundial de Clubes

O primeiro grupo da delegação do Grêmio que disputará o Mundial de Clubes da Fifa desembarcou nesta quinta-feira no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, vinda de Londres, após quase 24 horas de viagem. A delegação foi dividida em duas pelo técnico Renato Gaúcho, que viaja com a segunda metade do elenco, com chegada prevista para esta sexta.

A intenção do treinador gremista foi acomodar todos os jogadores na classe executiva para dar mais conforto na longa e desgastante viagem até o Oriente Médio. O time brasileiro inicia a campanha em busca do segundo título mundial de sua história na próxima terça-feira.

Na estreia, o Grêmio terá pela frente o vencedor do confronto entre Pachuca (México) e Wydad Casablanca (Marrocos), que será disputado no sábado. Na outra chave da competição, Al Jazira (Emirados Árabes) e Urawa Reds (Japão) jogarão - também no sábado - pela oportunidade de enfrentar o Real Madrid em uma das semifinais do torneio.

A segunda metade da delegação brasileira partiu de uma conexão por Frankfurt, na Alemanha. A previsão é de os dois grupos se encontrarem em Dubai nesta sexta para seguirem juntos, de ônibus, para a cidade de Al Ain, onde farão o primeiro jogo no Mundial da Fifa.