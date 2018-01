Participação de Guga em Roland Garros está ameaçada Gustavo Kuerten desistiu de jogar o Masters Series de Indian Wells, que começa nesta sexta-feira num fabuloso complexo recentemente construído entre as regiões de Palm Spring e Índio, na Califórnia. Este é o quarto torneio de que Guga deixa de participar, depois de Viña Del Mar, Buenos Aires e Acapulco. Esta semana, o tenista perde também o recurso do ranking protegido, o que deixa sob ameaça a sua participação em Roland Garros, no final de maio. Como número 274 do ranking, teria de confiar no bom humor francês para receber um wild card, convite, da Federação Francesa de Tênis para entrar direto na chave principal do Grand Slam em que ostenta um tricampeonato. Sem o ranking de proteção, Guga passa a usar a classificação de número 274 da ATP. Nesta colocação, não entra sequer no qualifying de Roland Garros, e sem jogar, não deixa perspectivas de reagir no ranking. A inscrição para Roland Garros termina em 17 de abril, apenas uma semana após o Masters Series de Miami, em que Guga está na chave principal como wild card. O torneio de Roland Garros ainda não anunciou os wild cards. São oito vagas, muitas delas reservadas para revelações do tênis francês., ou mesmo de outros países sedes de Grand Slam. Guga goza de um grande prestígio, mas está nas mãos dos dirigentes franceses. O prestígio passa a ser agora a maior arma de Guga. Depois de Miami, se confirmar sua participação, terá início a temporada européia de quadras de saibro, com torneios como o de Valência, Monte Carlo, Barcelona, Estoril, Roma e Hamburgo. São competições fortes em que o brasileiro teria até mesmo dificuldades para passar, ou mesmo entrar, no qualifying. Futuro Em Florianópolis, depois de uma semana de treinamentos em Buenos Aires, Gustavo Kuerten está fazendo de tudo para tentar voltar ao circuito profissional. Mas voltou a utilizar-se de uma justificativa subjetiva para anunciar sua desistência de Indian Wells. Disse que não se sente ainda em condições de jogar num bom nível. Com problemas de movimentação, as perspectivas estão cada vez mais sombrias para Guga, que não fala em aposentadoria e pretende esgotar todas as alternativas para seguir jogando.