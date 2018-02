Participante do Rally Dakar tem sua moto furtada e abandona O espanhol de origem libanesa Ali Machlab, participante do Rally Dakar, teve sua moto furtada enquanto tirava uma radiografia num hospital da cidade portuguesa de Portimão, após a primeira etapa da competição. Mas os ladrões não se deram bem. A Polícia portuguesa utilizou o GPS (sistema de localização via satélite) implantado em cada veículo do rali para encontrar a moto de Machlab e recuperá-la. Porém, a felicidade do piloto não durou muito, pois Machlab decidiu abandonar a prova por sentir dores no joelho, decorrentes de uma queda ainda na primeira etapa.