Partida de Nadal pelo Torneio de Roland Garros é adiada A partida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros entre o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, e o norte-americano Kevin Kim foi transferida para sexta-feira. A chuva que caiu em Paris pela manhã atrasou alguns jogos da rodada, o que causou o adiamento do jogo. Mesmo com a chuva, os organizadores pretendiam realizar a partida do espanhol. Mas, como as outras partidas tiveram uma longa duração, eles optaram por transferir o confronto. Nadal busca a sua 55ª vitória seguida em pista de saibro. Nas partidas que conseguiram ser realizadas, o sérvio Novak Djokovic derrotou o chileno Fernando Gonzalez, cabeça-de-chave número 9, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/1, 3/6, 4/6 e 6/1. Em outro jogo, o belga Christophe Rochus se retirou da quadra por causa de uma lesão quando perdia o primeiro set para o espanhol Ruben Ramírez Hidalgo por 5/2. O alemão Tommy Haas venceu o seu compatriota Alexander Waske por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 6/7 (6/8) e 6/4. Por 3 a 0, o francês Paul-Henri Mathieu passou pelo também francês Florent Serra, parciais de 6/0, 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). Outro francês que avançou foi Gael Monfils, que derrotou o belga Dick Norman por 3 a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 6/7 (4/7), 6/0 e 7/5. O croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, eliminou o espanhol Oscar Hernández por 3 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/9), 6/1 e 6/2.