Partida entre Mauresmo e Hingis é adiada para sábado O duelo entre as favoritas Amelie Mauresmo (FRA, número um do mundo) e Martina Hingis (SUI) nesta sexta-feira, pelo Aberto de Berlim, na Alemanha, foi suspenso por falta de iluminação natural quando estava empatado por 1 a 1 (4/6 e 6/4). Assim, fica adiado para este sábado a definição da última semifinalista do torneio. As outras classificadas foram definidas sem surpresas. A russa Nadia Petrova passou pela compatriota Dinara Safina com a vitória por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 6/3); já a chinesa Na Li venceu a suíça Patty Schneyder também por 2 a 1 (2/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/1)); e Justine Henin-Hardenne (BEL) superou Svetlana Kuznetsova (RUS) por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 (7/2)). O único duelo definido é entre Nadia Petrova e Na Li. Justine Henin-Hardenne aguarda a definição da vencedora entre Mauresmo e Hingis para saber contra quem disputará a vaga na decisão. As duas semifinais acontecerão neste sábado, logo após a conclusão do jogo atrasado. A decisão do título é no domingo.