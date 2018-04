Passarella deixa o River após eliminação O técnico Daniel Passarella deixou o River Plate, da Argentina, ontem, após a derrota para o Arsenal, de Sarandi, na semifinal da Copa Sul-Americana - 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis. "Não saio por medo, mas por respeito à torcida do River", disse Passarella, que cumpriu a promessa de se demitir, caso o time não fosse campeão este ano. O Arsenal fará a final contra o América, do México.