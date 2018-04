Pastor aliado de George Hilton assume pasta do Esporte em MG

O PRB confirmou a hegemonia no esporte. Além da nomeação do presidente do partido em Minas, o deputado federal George Hilton, para o ministério da área pela presidente Dilma Rousseff, o deputado estadual Pastor Carlos Henrique será o titular da secretaria de Estado de Esportes, que será criada em Minas com o desmembramento da secretaria de Turismo.

Carlos Henrique foi detido junto com George Hilton em 2005 ao desembarcarem em Belo Horizonte com 11 volumes, entre malas e caixas, com dinheiro e cheques. Os dois são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e, na ocasião, Hilton era deputado estadual pelo PFL, enquanto Henrique era vereador pelo PL. Ambos foram liberados e a PF não contou a soma transportada.

O futuro secretário de Esporte de Minas, assim como George Hilton, não tem nenhuma familiaridade com o esporte depois de três mandatos de vereador em Belo Horizonte e um como deputado estadual. Ele foi reeleito em outubro.

A forte investida do partido no esporte começou com contestado anúncio de George Hilton para o ministério, para ocupar o lugar que é de Aldo Rebelo. O PCdoB, assim, vai deixar o comando da pasta depois de 12 anos e três ministros à frente do Esporte.

Ainda na semana passada, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou que o vereador paulistano Jean Madeira assumiria a pasta de Esporte e Lazer no lugar de José Auricchio Junior. Assim, o PTB perdeu seu reduto no governo paulista e ficou apenas com a pasta municipal.

Além dos dois estados do Sudeste, o PRB já tinha o comando do Esporte do Distrito Federal. Apesar da mudança de governo (sai o PT de Agnelo Queiroz, entra o PSB de Rodrigo Rollenberg), o partido segue à frente da secretaria, agora com a ex-jogadora de vôlei Leila, candidata derrotada à assembleia distrital.

O PRB também vai assumir o Esporte no Ceará, onde o governador eleito Camilo Santana (PT) acatou a demanda do partido e escolheu David Durand para comandar a pasta do Esporte. Eleito deputado estadual em outubro, ele também é pastor da IURD.