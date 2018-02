Patinação em velocidade: Americano Hedrick é ouro A terceira medalha de ouro dos Jogos de Inverno é de Chad Hedrick. O americano venceu os 5 mil metros da patinação em velocidade com o tempo 6min14s68, ficando a apenas dois centésimos do recorde olímpico (do holandês Jochem Uytdehaage, estabelecido na edição anterior dos jogos, em Salt Lake). Hedrick é um dos favoritos a conquistar medalhas em outras categorias da patinação, sendo que a única que ele não vai disputar são os 500 m. Ainda na prova deste sábado, o holandês Sven Kramer ficou com a prata e o italiano Enrico Fabris com o bronze - garantindo assim a primeira medalha do país anfitrião.