Pato abre concorrência no ataque

A chegada de Alexandre Pato não causará uma mudança radical no estilo do Corinthians. Mas abrirá uma concorrência ferrenha no ataque. Tite pode (e deve) manter o esquema tático que o time usou na final do Mundial contra o Chelsea. Se fizer isso, Emerson, o herói da Libertadores, pode virar reserva.

Tite idealiza a equipe com dois atacantes e os favoritos são Guerrero, imprescindível na conquista do Mundial, e Alexandre Pato, a grande aposta da comissão técnica e da diretoria.

Essa formação só será conhecida às vésperas da estreia do Corinthians na Libertadores - contra o San José, dia 20 de fevereiro, na Bolívia. Amanhã, os titulares voltam de férias e ainda precisarão recuperar ritmo de jogo até estrearem no Campeonato Paulista.

Tite ainda não se pronunciou a respeito de Pato e de qual time pretende escalar, mas a seus auxiliares ele já descartou a ideia de atuar com Pato, Guerrero e Emerson juntos. A marcação, principal marca da equipe, ficaria comprometida.

"Pato, Emerson e Guerrero juntos não é uma ideia principal, pode acontecer apenas em determinado momento de jogo", disse Cleber Xavier, auxiliar do treinador.

A ideia, segundo Xavier, é montar um ataque com Pato e Guerrero na frente ou escalar uma linha de três jogadores e só um atacante enfiado na área, que seria Guerrero.

Pato, que fez ontem seu primeiro treino no campo do CT, disse que será Tite quem vai decidir seu posicionamento. "Jogo na frente, de centroavante, ou pelas alas. No momento eu só quero jogar, bater na bola, correr, que é aquilo que mais gosto de fazer, jogar futebol."

Boas opções. Tite tem uma série de alternativas para o ataque. Além de Guerrero, Pato e Emerson, ele tem como opções Jorge Henrique e Romarinho - o argentino Martínez foi negociado com o Boca Juniors.

A diretoria montou um elenco "inchado" porque acredita que o time fará quase 80 jogos na temporada, caso dispute até o fim todas as competições do calendário. Entre elas a Copa do Brasil, torneio que o time não participou nos últimos três anos.

No meio de campo, a contratação de Renato Augusto também pressupõe que um dos meias sairá do time. Reserva na final do Mundial, Douglas começa 2013 com a cabeça a prêmio. Renato Augusto é mais jovem do que ele (um tem 24 anos e o outro 30) e um poder de marcação maior.

Na defesa, Tite não fará mudanças neste começo de ano. Gil, zagueiro que veio do Valenciennes, da França, terá de esperar por um brecha no time para tentar roubar a vaga de Paulo André ou de Chicão.