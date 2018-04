Pato conhece CT e terá apresentação discreta hoje Alexandre Pato já conheceu as dependências do CT Joaquim Grava, onde será apresentado hoje como novo reforço. "Voltei, estou muito feliz, escolhi o Corinthians, campeão do mundo, estou louco para começar a jogar", disse o atacante à TV Bandeirantes ontem, ao desembarcar no Aeroporto de Cumbica. "Podem ter certeza de que farei de tudo para conquistar o torcedor."