Pato e Ronaldinho brilham na estreia Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho tiveram boa atuação e foram os destaques da vitória por 2 a 1 do Milan sobre o Siena, no campo do adversário, na estreia do time no Campeonato Italiano. Pato marcou os dois gols da equipe de Milão e Ronaldinho fez as assistências. O resultado amenizou a situação do técnico Leonardo, já que o Milan teve desempenho ruim na pré-temporada e o brasileiro já começava a ser alvo de críticas. Depois do jogo, Pato s e desentendeu com o zagueiro Del Grosso, do Siena, e por pouco o bate-boca não envolveu a maioria dos jogadores das duas equipes. "Ganhamos, e isso foi bom, porque parece que já tínhamos esquecido como é uma vitória", disse Pato.. Ronaldinho também fez outras boas jogadas e mostrou que está de volta. "Ele é sensacional, o melhor quando está com a bola", elogiou Pato. "Ele faz o jogo ficar fácil para nós." Também ontem, Bologna e Fiorentina ficaram no 1 a 1. Outros brasileiros estarão em ação hoje. Em Turim, Diego com a 10, o volante Felipe Melo e o atacante Amauri defendem a Juventus contra o Chievo. Outra presença é a do zagueiro Lúcio na atual campeã, a Internazionale, que recebe o Bari no San Siro. Doni, Júlio Baptista e Taddei, da Roma, atuam contra o Genoa, que negociou o goleiro Rubinho para o Palermo: o time da Sicília visita o Napoli.