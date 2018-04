Pato ganha prancha de presente de Mineirinho, líder do ranking mundial

SÃO PAULO - Líder do ranking no Circuito Mundial de Surfe, o WCT, Adriano Souza, o Mineirinho, visitou o CT do Corinthians na tarde desta quinta-feira e aproveitou para conhecer um de seus ídolos, o atacante Alexandre Pato. Torcedor do Alvinegro e patrocinado pelo clube, o surfista presenteou o jogador com a prancha com a qual conseguiu vencer a segunda etapa do circuito em Bells Beach, na Austrália.

“Essa é para o Pato, que é surfista nas horas vagas”, diz Mineirinho ao jogador, que retribuiu a gentileza dando uma camisa autografada ao atleta logo após o treino. “Eu também surfo. Não como meu companheiro aqui, mas arrisco”, revela o atacante corintiano.

Além do encontro com Pato, Mineirinho acompanhou o treino da equipe paulista antes de voltar ao Guarujá e seguir viagem para Fiji já no próximo domingo. Corintiano de carteirinha, ele garante que dá tempo para acompanhar o time entre uma prova e outra. Por isso, aproveitou para festejar o título do Campeonato Paulista, mas a felicidade não foi completa. “Comemorei, mas não tanto quanto gostaria. Ainda estava triste por causa da eliminação na Copa Libertadores. Era o nosso maior sonho”, afirma.

Mineirinho está em São Paulo depois de disputar a etapa brasileira do Circuito Mundial, no Rio. Após vencer a prova em Bells Beach, ele conquistou o segundo lugar no País, atrás do sul-africano Jordy Smith. Com o resultado, o brasileiro assumiu a ponta do ranking mundial, desbancando o favorito Kelly Slater, que ocupa a quarta posição atualmente.