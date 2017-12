?Patriarca? do boxe está internado O ex-boxeador e treinador Ralph Zumbano, de 76 anos, está internado em estado grave no Hospital Alvorada, no bairro de Moema, na capital. Segundo sua mulher, Anita Jofre Zumbano, o patriarca de uma família composta de mais de 20 boxeadores (entre eles o ex-campeão peso galo, Eder Jofre), sofreu uma isquemia cerebral há cerca de dez dias e, além de uma forte diabetes, também está com as funções cardíacas e renais comprometidas. Ralph representou o Brasil na Olimpíada de 1948, em Londres. Perdeu no terceiro combate, o melhor desempenho do País na história. Ficou na quinta colocação entre os pesos-leves. Como boxeador, ficou famoso por seu estilo elegante e técnico de combate. Ainda nos anos 40 chegou a ser convidado pelo cônsul brasileiro nos Estados Unidos para lutar em Nova York mas, por pertencer a uma família de socialistas declarados, não conseguiu visto de entrada no país. Como treinador, Ralph também ficou conhecido como um dos colaboradores na carreira vitoriosa de Eder Jofre. Outra característica do técnico tem sido a vida dedicada ao boxe. Segundo Anita, Ralph continuava trabalhando como treinador e só deixou a função há dez dias, quando seus problemas de saúde começaram. Atualmente, seu projeto tem sido ajudar o neto, Raphael, a seguir carreira no boxe como peso-pesado.