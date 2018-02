Patriots batem Giants e entram para a história da NFL

O New England Patriots entrou para a história na NFL (Liga Norte-Americana de Futebol) ao vencer neste sábado o New York Giants por 38 a 35. Com o triunfo, a equipe conseguiu uma temporada perfeita. A equipe chegou à 16.ª vitória consecutiva, superando o recorde do Miami Dolphins, que em 1972 atingiu 14 vitórias em 14 jogos, pela temporada regular. O New England se recuperou na segunda metade do duelo, depois que o Giants abriu 28 a 16 com um passe de 19 jardas de Eli Manning. Laurence Maroney avançou seis jardas e entrou na zona de pontuação para deixar o marcador em 28 a 23. Quanto faltavam menos de quatro minutos para o final do último quarto, Tom Brady lançou um passe de 65 jardas ao seu receptor favorito, Randy Moss, para conseguir a vantagem. Brady obteve na partida o recorde de mais passes de touchdowns numa única temporada (50), enquanto Moss o recorde de touchdowns (23). O New England, que ficará livre da primeira rodada dos Playoffs, no próximo final de semana, também conseguiu o recorde de mais pontos numa temporada, com 589, ultrapassando a marca de 1998 do Minnesota Vikings (556). Agora, o desafio é buscar a conquista do Superbowl, o que aconteceu com o Miami Dolphins de 1972.