Patriots conquistam título do Superbowl Com grande atuação do quarterback, Tom Brady, o New England Patriots confirmou o favoritismo e conquistou, domingo, no Alltell Stadium, em Jacksonville, Flórida, o título do 39º Superbowl norte-americano, ao derrotar o Philadelfia Eagles, por 24 a 21. Com este título, o terceiro nos últimos quatro anos, os Patriots se consolodiaram como uma das maiores equipes da National Football League (NFL). Patriots e Dallas Cowboy são as únicas equipes do futebol americano a conquistarem três títulos em quatro anos. No intervalo do jogo, assistido pela televisão por cerca de 145 milhões de pessoas em mais de cem países, houve um show de Paul McCartney. Disputam o milionário Superbowl os campeões das duas conferências da NFL, a americana e a nacional.